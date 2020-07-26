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Игры
Сегодня 11:59

Игры популярной серии Assassin's Creed продаются со скидками до 80%

Распродажа проводится в Steam
Сегодня мы писали о распродажа серии игр Far Cry в онлайн-магазине Ubisoft Store. Однако это еще не все выгодные предложения, которые доступны для геймеров. Так, игры не менее популярной серии Assassin's Creed продаются со скидками до 80% в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Всего за 399 рублей вместо прежних 1999 рублей можно ухватить Assassin's Creed Origins.

В то же время, Assassin's Creed Odyssey продается за 659 рублей. Напомним, что в обычное время стоимость данного тайтла составляет 1999 рублей.

А за 539 рублей вместо прежних 1799 рублей сервис предлагает приобрести Assassin's Creed Syndicate.

203 рубля же, в свою очередь, можно отдать за Assassin's Creed: Director's Cut Edition.

Ознакомиться со всеми играми серии, которые предлагаются со скидками, можно по этой ссылке.