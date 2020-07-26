Игры популярной серии Assassin's Creed продаются со скидками до 80%

Сегодня мы писали о распродажа серии игр Far Cry в онлайн-магазине Ubisoft Store. Однако это еще не все выгодные предложения, которые доступны для геймеров. Так, игры не менее популярной серии Assassin's Creed продаются со скидками до 80% в сервисе цифровой дистрибуции Steam.