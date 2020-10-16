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Игры популярной серии Assassin's Creed продаются со скидками до 85%
До 20 октября
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную акцию с выгодными ценами на игры. На этот раз со скидками до 85% можно приобрести игры популярной серии Assassin's Creed.
Так, в распродаже тайтл Assassin's Creed Odyssey можно ухватить за 749 рублей вместо прежних 2 499 рублей. Кроме того, с 75% скидкой можно приобрести издания Deluxe Edition, Gold Edition, а также Ultimate Edition.
Assassin's Creed Origins, в свою очередь, продается за 499 рублей. Напомним, что в обычное время эта часть продается за 2 499 рублей.
А с 85% скидкой продается Assassin's Creed Unity. Если в обычное время игра доступна за 1 249 рублей, то в рамках распродажи ее стоимость упала до 187 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр популярной франшизы, доступных по сниженной стоимости, можно по этой ссылке. Отметим, что распродажа закончится 20 октября.