Игры
Сегодня в 10:43
Игры популярной серии Metal Gear продаются со скидками до 90%
Распродажа закончится завтра
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил распродажу игр популярной серии Metal Gear. Размер максимальной скидки достигает 90%.
Так, со скидкой 75% можно приобрести METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 2 278 рублей, тогда как сейчас доступна за 569.
А за 379 рублей вместо прежних 1518 можно ухватить METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN.
С 90% скидкой, то есть всего за 151 рубль вместо 1 518, продается METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES.
Ознакомиться со всеми играми известной серии Metal Gear, которые продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа уже завтра.