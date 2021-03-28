Игры популярной серии Metal Gear продаются со скидками до 90%

Так, со скидкой 75% можно приобрести METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 2 278 рублей, тогда как сейчас доступна за 569.

А за 379 рублей вместо прежних 1518 можно ухватить METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN.

С 90% скидкой, то есть всего за 151 рубль вместо 1 518, продается METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES.