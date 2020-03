Игры популярной серии "Ведьмак" продаются с огромными скидками

Так, всего за 62 рубля (85% скидка) вместо прежних 419 рублей можно ухватить The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition. А с 78% скидкой, в свою очередь, можно приобрести целый набор The Witcher Trilogy, в состав которого вошли три части тайтла. Напомним, что в обычное время данный комплект продавался за 1817 рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется в 405 рублей.

В рамках акции также упала стоимость The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition. Напомним, что в обычное время цена игры составляла 1500 рублей, тогда как до 6 апреля ее можно приобрести всего за 450 рублей.

Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в акции, можно по этой ссылке.