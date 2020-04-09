Игры про Бэтмена продаются с огромными скидками

Так, в сервисе цифровой дистрибуции с огромными скидками также продаются игры про Бэтмена. К примеру, с 80% скидкой можно ухватить целый комплект Batman: Arkham Collection. Напомним, что в обычное время он продается за 1190 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость упала до 238 рублей.

Однако у геймеров есть возможность приобрести каждую игру комплекта со скидкой по отдельности. Если ранее Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition продавалась за 419 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 104 рубля.