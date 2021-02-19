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Сегодня в 13:55
Игры про Бэтмена продаются со скидками до 80%
До 22 февраля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую распродажу, в рамках которого игры про Бэтмена продаются со скидками до 80%.
Всего за 297 рублей вместо прежних 1190 рублей предлагается комплект Batman: Arkham Collection, в составе которого сразу несколько тайтлов, в частности Batman: Arkham Asylum GOTY, Batman: Arkham Knight и Batman: Arkham City GOTY.
Однако каждый тайтл можно приобрести со скидкой и по отдельности. Так, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition продается за 104 рубля вместо прежних 419 рублей.
С 75% скидкой также продается и Batman: Arkham Asylum GOTY.
За 539 рублей вместо прежних 1799 доступен файтинг Injustice 2.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 22 февраля.