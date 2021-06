Игры про Бэтмена продаются со скидками до 85%

Так, на 80% упала стоимость целого набора Batman: Arkham Collection. В его составе ряд тайтлов про Бэтмена, включая Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, Batman: Arkham Knight, а также Batman: Arkham Knight Season Pass. Напомним, что в обычное время комплект продают за 4 302 рубля, тогда как сейчас он доступен за 860.