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Игры про кибер-будущее продаются с большими скидками
До 19 апреля
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую акцию. В ее рамках игры про кибер-будущее продаются с большими скидками — вплоть до 86%.
Так, с 85% скидкой можно ухватить Deus Ex: Mankind Divided. Действие в игре разворачивается в 2029 году. По сюжету, общество отвергает людей с механическими аугментациями, ввиду чего они стали изгоями. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 2 316 рублей, тогда как сейчас доступен за 347.
Научно-фантастическая хоррор игра SOMA продается с 80% скидкой.
Всего за 99 рублей, в свою очередь, продается экшен от третьего лица Remember Me. Отметим, что в Steam этот тайтл сейчас можно купить за 999 рублей.
Ознакомиться с остальными играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.