Игры
Сегодня 17:06
Игры про конец света продаются с 90% скидками
Акция продлится до 10 февраля
В сервисе цифровой дистрибуции GOG.com стартовала новая тематичская распродажа, в рамках которой игры про конец света, а также про постапокалипсис продаются почти даром. Так, скидки достигают 90%.
По скидке можно приобрести научно-фантастическую игру Chernobylite, которая, к слову, упала в цене с 659 рублей до 469 рублей.
50% скидка коснулась Mutant Year Zero: Road to Eden, которую можно купить всего за 600 рублей вместо прежних 1199 рублей.
С 90% скидкой можно ухватить приключенческий квест Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today. Отметим, что в обычное время игра доступна за 699 рублей, тогда как с учетом скидка она обойдется в 69 рублей.
Всего за 469 рублей доступен нарисованный вручную боевик с элементами ролевой игры, а именно Elex, который в обычное время стоит порядка 1399 рублей.
Распродажа закончится уже 10 февраля в 17:00 по Москве. Ознакомиться с полным списком игр, которые доступны по сниженным ценам, можно по ссылке.