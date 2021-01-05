Игры про космос продаются со скидками до 80%

Так, за полцены можно ухватить космический приключенческий боевик с открытыми миром No Man’s Sky. В этой игре геймеры смогут изучать виртуальную вселенную, состоящую из 18 квинтиллионов планет, искать новые места, сражаться с врагами, торговать предметами и не только.