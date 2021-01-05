Игры
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Игры про космос продаются со скидками до 80%
До 11 января
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил очередную тематическую распродажу. На это раз онлайн-магазин предлагает купить игры про космос со скидками до 80%.
Так, за полцены можно ухватить космический приключенческий боевик с открытыми миром No Man’s Sky. В этой игре геймеры смогут изучать виртуальную вселенную, состоящую из 18 квинтиллионов планет, искать новые места, сражаться с врагами, торговать предметами и не только.
За 367 рублей вместо прежних 1 468 рублей можно ухватить симулятор выживания в открытом мире заброшенных рудников на Марсе MEMORIES OF MARS. Игрокам предоставляется возможность изучать Марс, строить базу, отбиваться от врагов, природных явлений и прочего.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она через шесть дней.