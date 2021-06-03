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Игры про Лару Крофт продают со скидками до 89%Акция завершится через 7 часов
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала очередная распродажа. В ее рамках игры про Лару Крофт можно ухватить с огромными скидками — вплоть до 89%.
Так, Tomb Raider I можно ухватить с 87% скидкой, то есть всего за 20 рублей вместо прежних 149. С 89% скидкой, в свою очередь, доступна игра Tomb Raider: Underworld. В обычное время ее продают за 249 рублей, тогда как сейчас ее можно установить за 27.
С 85% скидкой продается Tomb Raider 2013 года. Цена игры упала с 399 рублей до 59. А за 130 рублей вместо обычных 325 продается Rise of the Tomb Raider.
Ознакомиться со всем ассортиментом данной распродажи можно по этой ссылке. Закончится она уже сегодня.