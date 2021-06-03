Так, Tomb Raider I можно ухватить с 87% скидкой, то есть всего за 20 рублей вместо прежних 149. С 89% скидкой, в свою очередь, доступна игра Tomb Raider: Underworld. В обычное время ее продают за 249 рублей, тогда как сейчас ее можно установить за 27.

С 85% скидкой продается Tomb Raider 2013 года. Цена игры упала с 399 рублей до 59. А за 130 рублей вместо обычных 325 продается Rise of the Tomb Raider.