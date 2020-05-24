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Игры про Лару Крофт продаются со скидками до 89%
Распродажа продлится до 27 мая
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает череду выгодных акций. На этот раз в онлайн-магазине со скидками до 89% продаются игры про Лару Крофт.
В рамках распродажи продаются как классические тайтлы, так и более современные. Причем ряд классических игр о Ларе Крофт можно ухватить всего за 20 рублей с учетом скидки.
Стоимость Tomb Raider, которая была представлена в 2013 года опустилась с 399 рублей до 59.
В то же время Rise of the Tomb Raider, которую раньше можно было приобрести за 950 рублей сейчас можно купить за 285.
С 82% скидкой, в свою очередь, продается издание Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Напомним, что ранее его можно было приобрести за 3656 рублей, тогда как сейчас его можно загрузить за 650.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.