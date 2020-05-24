Игры про Лару Крофт продаются со скидками до 89%

В рамках распродажи продаются как классические тайтлы, так и более современные. Причем ряд классических игр о Ларе Крофт можно ухватить всего за 20 рублей с учетом скидки.

Стоимость Tomb Raider, которая была представлена в 2013 года опустилась с 399 рублей до 59.