Игры про спасение человечества продаются с большими скидками

Так, популярная пошаговая стратегия XCOM 2 про спасение человечества от захвативших Землю пришельцев, продается с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время стоимость данного тайтла составляла 1699 рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется в 429 рублей.