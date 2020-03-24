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Игры про спасение человечества продаются с большими скидками
Скидки достигают 80%
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил акцию, в рамках которой игры про спасение человечества продаются с большими скидками. В распродаже участвует порядка 54 тайтлов, а скидки достигают 80%.
Так, популярная пошаговая стратегия XCOM 2 про спасение человечества от захвативших Землю пришельцев, продается с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время стоимость данного тайтла составляла 1699 рублей, тогда как с учетом скидки он обойдется в 429 рублей.
А всего за 239 рублей (60% скидка) вместо прежних 599 рублей можно ухватить игру Frostpunk, в которой игрокам предоставляется возможность спасти общество в условиях полностью вымерзшего мира.
Также в акции участвует популярная игра Assassin's Creed: Director's Cut, стоимость которой упала с 599 рублей до 208 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, доступных со скидкой по акции, можно по этой ссылке. Акция, к слову, завершится 29 марта.