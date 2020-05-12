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Сегодня 12:30
Игры про зомби-апокалипсис продаются со скидками до 90%
В распродаже участвуют 57 игр
В последнее время геймерам везет на различного рода акции и распродажи игр. Так, на этот раз сервис цифровой дистрибуции GOG продает игры про зомби-апокалипсис со скидками до 90%.
В распродаже участвуют порядка 57 тайтлов, некоторые из которых можно приобрести дешевле 40 рублей.
В числе игр, участвующих в распродаже, можно встретить Vampire: The Masquerade - Bloodlines, стоимость которой упала с 449 рублей до 229.
Со скидкой также продается комплект Dying Light: The Following – Enhanced Edition. Так, если ранее его стоимость составляла 1299 рублей, то сейчас его можно купить за 392.
Ознакомиться со всеми играми, которые представлены в данной распродаже, можно по этой ссылке. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 19 мая.