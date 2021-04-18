Игры про зомби продаются со скидками до 90%

С 70% скидкой, в свою очередь, можно ухватить 7 Days to Die. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 895 рублей, тогда как сейчас она доступна за 568.

За полцены предлагается купить The Walking Dead: Season 1, а стоимость Dead Island Definitive Edition упала до 104 рублей.