Игры
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Игры про зомби продаются со скидками до 90%
До 23 апреля
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую распродажу, в рамках которой игры про зомби продаются со скидками до 90%.
Так, за 659 рублей вместо прежних 1 999 можно ухватить Resident Evil 3. В комплект входит новая сетевая игра Resident Evil Resistance. С 60% скидкой продается и вторая часть культовой франшизы про борьбу с зомби.
С 70% скидкой, в свою очередь, можно ухватить 7 Days to Die. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 895 рублей, тогда как сейчас она доступна за 568.
За полцены предлагается купить The Walking Dead: Season 1, а стоимость Dead Island Definitive Edition упала до 104 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.