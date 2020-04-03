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Игры разработчика Borderlands продаются со скидками до 90%
Акция продлится до 9 апреля
Цифровой магазин Humble Bundle продолжает радовать геймеров выгодными предложениями. На этот раз сервис распродает игры разработчика Borderlands со скидками до 90%.
Так, если ранее многопользовательский шутер от первого лица Bulletstorm продавался за 3934 рублей, то сейчас его можно урвать всего с 90% скидкой, то есть за 393 рубля.
А за 1180 рублей вместо прежних 4721 рублей можно продаётся психологический триллер с элементами симулятора выживания - We Happy Few.
90% скидка также коснулась стратегической игры Homeworld: Deserts of Kharak. Так, если в обычное время игра доступна за 3934 рублей, то в рамках распродажи ее стоимость упала до 393 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится 9 апреля. Ознакомиться с полным ассортиментом игр разработчика gearbox, которые участвую в распродаже, можно по этой ссылке.