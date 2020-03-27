Игры разработчика хоррор-шутера F.E.A.R. продаются с большими скидками

А с 70% скидкой, в свою очередь, можно урвать ролевую игру с открытым миром - Middle-earth: Shadow of War. Напомним, что в обычное время стоимость тайтла составляет 825 рублей, тогда как вплоть до 30 марта его можно приобрести всего за 247 рублей.