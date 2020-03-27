Игры
Сегодня 17:57
Игры разработчика хоррор-шутера F.E.A.R. продаются с большими скидками
Акция закончится 30 марта
Акциям в сервисе цифровой дистрибуции Steam нет предела. Словом, геймерам будет чем заняться в период недельных выходных. Так, игры разработчика хоррор-шутера F.E.A.R. продаются с большими скидками.
Так, если ранее популярный хоррор-шутер FEAR 3 продавался за 399 рублей, то в рамках акции его стоимость упала до 99 рублей.
F.E.A.R. 3 - трейлер на русском языке
А всего за 199 рублей (75% скидка) вместо прежних 799 рублей можно приобрести FEAR Complete Pack.
F.E.A.R. - трейлер на русском языке
А с 70% скидкой, в свою очередь, можно урвать ролевую игру с открытым миром - Middle-earth: Shadow of War. Напомним, что в обычное время стоимость тайтла составляет 825 рублей, тогда как вплоть до 30 марта его можно приобрести всего за 247 рублей.
Средиземье: Тени войны - трейлер на русском языке
Ознакомиться с полным списком игр разработчика Monolith Productions, которые участвую в акции, можно по этой ссылке.