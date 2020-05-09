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Игры разработчика культовой GTA продаются с большими скидками
От Max Payne до GTA Online
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle запустил новую акцию. В ее рамках игры разработчика культовой GTA продаются с большими скидками.
Так, если в обычное время Grand Theft Auto V: Premium Online Edition продается за 1758 рублей, то в рамках распродажи ее можно приобрести всего за 749.
В распродаже также участвует полное издание Max Payne 3. Напомним, что ранее тайтл продавался за 2576 рублей, тогда как сейчас его можно урвать за 772.
В большой скидкой можно приобрести легендарную игру Grand Theft Auto: San Andreas. Ее стоимость упала с 1103 рублей до 386.
А всего за 257 рублей можно купить Grand Theft Auto: Vice City.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в акции, можно по этой ссылке.