Игры с девушками в главной роли продаются с огромными скидками

Акция также затронула игру A Plague Tale: Innocence, действия которой происходят во Эдвардианской войны и эпидемии чумы. Протагонистом игры является 15-летняя девушка Амиция, которая вместе с братом пытается спастись от Инквизиции, а также избежать заражения. В обычное время игра продается за 3271 рублей, тогда как с учетом скидка она обойдется за 1308 рублей.