Игры с девушками в главной роли продаются с огромными скидками
Так, если ранее популярная игра про девушку больную шизофренией продав Hellblade продавалась за 2180 рублей, то сейчас ее можно ухватить за 1090 рублей.
Акция также затронула игру A Plague Tale: Innocence, действия которой происходят во Эдвардианской войны и эпидемии чумы. Протагонистом игры является 15-летняя девушка Амиция, которая вместе с братом пытается спастись от Инквизиции, а также избежать заражения. В обычное время игра продается за 3271 рублей, тогда как с учетом скидка она обойдется за 1308 рублей.
А с 85% скидкой, в свою очередь, продается игра про Лару Крофт - Tomb Raider, стоимость которой упала с 1453 рублей до 218 рублей.
Со скидкой также продается популярный шутера от третьего лица - Control, в котором игрокам предстоит играть за рыжеволосую девушку по имени Джесси Фейден, которой нужно сражаться с врагами при помощи пистолета, способного преобразовываться в различные формы.
Ознакомиться с полным списком игр, доступных по данной акции, можно по этой ссылке.