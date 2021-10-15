Игры серий Assassin's Creed и Borderlands распродают со скидками до 75%

Среди принявших участие в распродаже игр Borderlands доступна даже последняя на сегодняшний день Borderlands 3, вышедшая в 2019 году. От всех предыдущих игр серий эта часть отличается упором на шутерную составляющую (стрелять теперь нужно чаще, и сама стрельба ощущается приятнее), да и в целом игра выглядит сочетанием всего лучшего, чем прославилась эта фантастическая стилизованная под мультфильм игра о пост-апокалипсисе. Borderlands 3 получила скидку -34% и теперь стоит 197 рублей.