Игры серий Assassin's Creed и Borderlands распродают со скидками до 75%Акция продлится до 18 октября
Новейшая из игр, доступная на распродаже — Assassin's Creed: Одиссея о наёмниках-убийцах в Древней Греции. Игра получила скидку 75% и теперь стоит 228 рублей.
Все игры в комплекте Assassin's Creed можно приобрести со своими скидками, которые могут доходить до -85%, всего 14 позиций. Суммарно скидка на комплект составляет 75%. Акция продлится до 18 октября.
Среди принявших участие в распродаже игр Borderlands доступна даже последняя на сегодняшний день Borderlands 3, вышедшая в 2019 году. От всех предыдущих игр серий эта часть отличается упором на шутерную составляющую (стрелять теперь нужно чаще, и сама стрельба ощущается приятнее), да и в целом игра выглядит сочетанием всего лучшего, чем прославилась эта фантастическая стилизованная под мультфильм игра о пост-апокалипсисе. Borderlands 3 получила скидку -34% и теперь стоит 197 рублей.