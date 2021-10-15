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Игры серий Assassin's Creed и Borderlands распродают со скидками до 75%

Акция продлится до 18 октября
Магазин игр Steam Store объявил распродажу популярных игр Assassin's Creed и Borderlands со скидкой до 75%. В комплект Assassin's Creed входит 14 игр, в комплект Borderlands — 5. Кроме игр, пользователи могут приобрести дополнения к ним.
Игры серий Assassin's Creed и Borderlands распродают со скидками до 75%

Новейшая из игр, доступная на распродаже — Assassin's Creed: Одиссея о наёмниках-убийцах в Древней Греции. Игра получила скидку 75% и теперь стоит 228 рублей.

Все игры в комплекте Assassin's Creed можно приобрести со своими скидками, которые могут доходить до -85%, всего 14 позиций. Суммарно скидка на комплект составляет 75%. Акция продлится до 18 октября.

Игры серий Assassin's Creed и Borderlands распродают со скидками до 75%

Среди принявших участие в распродаже игр Borderlands доступна даже последняя на сегодняшний день Borderlands 3, вышедшая в 2019 году. От всех предыдущих игр серий эта часть отличается упором на шутерную составляющую (стрелять теперь нужно чаще, и сама стрельба ощущается приятнее), да и в целом игра выглядит сочетанием всего лучшего, чем прославилась эта фантастическая стилизованная под мультфильм игра о пост-апокалипсисе. Borderlands 3 получила скидку -34% и теперь стоит 197 рублей.

Игры серий Assassin's Creed и Borderlands распродают со скидками до 75%