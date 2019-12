Игры серии Assassin's Creed и Prince of Persia продают со скидками до 75%

За 874 рубля (75% скидка) можно приобрести золотое издание игры Assassin’s Creed Origins, которое раньше стоило порядка 3499 рублей.

Всего за 212 рублей (66% скидка) можно приобрести легендарную игру Prince of Persia, которая раньше была доступна за 625 рублей. Кроме того, аналогичная скидка распространяется и на другие части игры, в числе которых Prince of Persia: Warrior Within, Prince of Persia: The Two Thrones, Prince of Persia: The Forgotten Sands и другие.