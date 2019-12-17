Игры серии Assassin's Creed и Prince of Persia продают со скидками до 75%
Так, в рамках распродажи можно приобрести последнюю, самую свежую игру серии Assassin's Creed, а именно Assassin's Creed Odyssey всего за 799 рублей ( 60% скидка) вместо 1999 рублей.
Также с 75% скидкой можно приобрести 10 игру серии, а именно Assassin’s Creed Origins, вышедшую в 2017 году. Если раньше ее можно было купить за 1999 рублей, то сейчас она доступна по 499 рублей.
За 874 рубля (75% скидка) можно приобрести золотое издание игры Assassin’s Creed Origins, которое раньше стоило порядка 3499 рублей.
Всего за 212 рублей (66% скидка) можно приобрести легендарную игру Prince of Persia, которая раньше была доступна за 625 рублей. Кроме того, аналогичная скидка распространяется и на другие части игры, в числе которых Prince of Persia: Warrior Within, Prince of Persia: The Two Thrones, Prince of Persia: The Forgotten Sands и другие.
Распродажа продлится до 23 декабря. С полным списком игр, которые доступны по специальным ценам можно ознакомиться по ссылке.