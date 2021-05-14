Игры серии Assassin's Creed продаются с большими скидками

Золотое издание Assassin's Creed Origins можно ухватить со скидкой 80%. Напомним, что в обычное время его продают за 3 739 рублей, тогда как сейчас оно доступно за 749. Стандартное издание игры, в свою очередь, продают за 499 рублей вместо 2 499.