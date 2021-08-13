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Игры серий Battlefield, Crysis и Titanfall продаются со скидками до -75%До 23 августа
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил свежую акцию, в рамках которой с большими скидками можно ухватить шутеры Electronic Arts — Battlefield, Crysis и Titanfall.
Так, на 75% упала стоимость Battlefield: Hardline. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 2 499 рублей, тогда как сейчас он доступен всего за 624 рубля.
Crysis 3, в свою очередь, тоже предлагается ухватить с 75% скидкой. Стоимость игры упала с 1 399 рублей до 349.
Titanfall 2 же можно купить со скидкой в 70%, то есть за 419 рублей вместо прежних 1 399.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Помимо самих игр со скидками предлагаются и DLC к ним. Закончится акция 23 августа.