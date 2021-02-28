Игры серии BioShock продаются со скидками до 75%

Стоимость Bioshock Infinite, в свою очередь, упала с 999 рублей до 249 рублей. Действия в игре разворачиваются в 1912 году в вымышленном городе на воздухе Колумбия. Играть предстоит за частного детектива Букера, которому поручили найти девушку, обладающую паранормальными способностями.