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Игры серии BioShock продаются со скидками до 75%
До 11 марта
В сервисе цифровой дистрибуции Steam произошло очередной снижение цен. На этот раз со скидками до 75% пользователи могут приобрести игры популярной серии BioShock.
Так, всего за 138 рублей вместо прежних 419 рублей можно купить BioShock Remastered. Игра представляет из себя шутер с элементами RPG и научной-фантастики.
Стоимость Bioshock Infinite, в свою очередь, упала с 999 рублей до 249 рублей. Действия в игре разворачиваются в 1912 году в вымышленном городе на воздухе Колумбия. Играть предстоит за частного детектива Букера, которому поручили найти девушку, обладающую паранормальными способностями.
С 80% скидкой можно ухватить набор BioShock: The Collection, в составе которого Bioshock Infinite, BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered и дополнительный контент.
Купить игры серии BioShock со скидками до вплоть до 11 марта по этой ссылке.