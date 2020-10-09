Игры
Сегодня 12:47
Игры серии Borderlands продаются с большими скидками
До 12 октября
В онлайн-магазине Humble bundle новая распродажа. Так, игры популярной серии Borderlands продаются с большими скидками.
Borderlands 2 в рамках распродажи доступна за 386 рублей вместо прежних 1 547 рублей.
Borderlands 3, в свою очередь, предлагается за 999 рублей. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1 999 рублей.
С хорошей скидкой предлагается набор Borderlands: The Handsome Collection, который представляет из себя сборник, включающий самые полные версии Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel, переизданные для приставок нового поколения. Ранее данный набор продавался за 1 718 рублей, а сейчас его стоимость упала до 429 рублей.
Ознакомиться со всеми играми и дополнениями, доступными со скидками в распродаже, можно по этой ссылке.