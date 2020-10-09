Игры серии Borderlands продаются с большими скидками

С хорошей скидкой предлагается набор Borderlands: The Handsome Collection, который представляет из себя сборник, включающий самые полные версии Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel, переизданные для приставок нового поколения. Ранее данный набор продавался за 1 718 рублей, а сейчас его стоимость упала до 429 рублей.