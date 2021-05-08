Игры
Сегодня в 14:04
Игры серии Call of Duty продают со скидками
До 17 мая
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую распродажу игр. На этот раз со скидками предлагаются тайтлы популярной серии Call of Duty.
Так, стоимость Call of Duty: WWII упала с 1999 рублей до 999. Действия в шутере разворачиваются во время Второй мировой войны.
Call of Duty: Black Ops, в свою очередь, предлагается за полцены. Так, если ранее игра продавалась за 1 799 рублей, то сейчас ее можно приобрести за 899.
Золотое издание Call of Duty: Ghosts доступно за 1 299 рублей вместо прежних 599.
Ознакомиться со всеми играми и дополнительным контентом, которые продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция уже 17 мая.