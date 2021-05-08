Игры серии Call of Duty продают со скидками

Call of Duty: Black Ops, в свою очередь, предлагается за полцены. Так, если ранее игра продавалась за 1 799 рублей, то сейчас ее можно приобрести за 899.

Золотое издание Call of Duty: Ghosts доступно за 1 299 рублей вместо прежних 599.

Ознакомиться со всеми играми и дополнительным контентом, которые продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция уже 17 мая.