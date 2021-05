Игры серий Doom, Fallout и Wolfenstein продают со скидками до 67%

Вместе с тем скидки распространяются и Fallout 4 (429 рублей вместо 859), Fallout 3 (149 рублей вместо 299) и даже Fallout 2 (149 рублей вместо 299) Не обошли стороной и TES V: Skyrim, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order и т.д.

С полным списком игр и их ценой можно ознакомиться на странице распродажи. Но поторопитесь — акция продлится до 16 мая!