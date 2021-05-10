Игры
Сегодня в 10:30
Игры серий Doom, Fallout и Wolfenstein продают со скидками до 67%
Акция продлится до 16 мая
Steam продолжает радовать ПК-игроков приятными скидками на любимые игровые серии. Так, прямо сейчас можно купить одну из последних частей Fallout, Wolfenstein и Doom заметно дешевле обычного.
Например, если стандартная цена DOOM Eternal — 1999 рублей, то сейчас игру можно купить со скидкой в 67%, т.е. за 659 рублей. Оригинальный Doom 2016 года также продают дешевле обычного — за 399 рублей вместо обычных 799 рублей.
Вместе с тем скидки распространяются и Fallout 4 (429 рублей вместо 859), Fallout 3 (149 рублей вместо 299) и даже Fallout 2 (149 рублей вместо 299) Не обошли стороной и TES V: Skyrim, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order и т.д.
С полным списком игр и их ценой можно ознакомиться на странице распродажи. Но поторопитесь — акция продлится до 16 мая!