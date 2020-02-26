Игры
Сегодня 16:01
Игры серии Doom продаются с 70% скидками
Акция продлится до 2 марта
Напомним, что ранее мы уже писали о двух распродажах в сервисе цифровой дистрибуции Steam, однако и это еще не все. Так, игры культовой серии Doom продаются с 70% скидками.
Так, в рамках распродажи можно всего за 239 рублей вместо прежних 799 рублей ухватить Doom, которая включает в себя все 3 дополнения (Unto the Evil, Hell Followed и Bloodfall), карты, режимы и оружие и прочие нововведения.
А с 70% скидкой, в свою очередь, можно купить Doom 3: BFG Edition. Напомним, что в обычное время она стоит порядка 429 рублей, тогда как по акции ее стоимость составляет всего 128 рублей.
За 257 рублей можно приобрести специальную версию игры в виртуальной реальности - Doom VFR.