Игры серии Fallout продаются с 50% скидкой

Так, всего за 355 рублей вместо прежних 710 рублей можно ухватить как Fallout, так и Fallout 2 и Fallout 3.

Кроме того, скидка коснулась и ряда дополнительного контента для тайтлов. В частности, всего за 177 рублей вместо прежних 354 рублей можно приобрести дополнение Fallout 3: Broken Steel. За эту же сумму можно ухватить первое дополнение для третьей части тайтла - Fallout 3: Operation Anchorage.

В то же время, Fallout 4, в рамках распродажи, продается за 1066 рублей вместо прежних 2133 рублей.

Акция продлится до 13 июля. Ознакомиться со всем ассортиментом, представленным на распродаже, можно по этой ссылке.