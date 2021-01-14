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Игры серии Far Cry продаются с большими скидками
До 17 января
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу. В ее рамках пользователи могут приобрести игры популярной серии Far Cry с большими скидками.
Так, с 75% скидкой предлагается тайтл Far Cry New Dawn. Напомним, что в обычное время эта часть продается за 1 075 рублей, тогда как сейчас ее стоимость упала до 468 рублей.
Far Cry 5, в свою очередь, продается за 499 рублей вместо прежних 2 499 рублей. С 80% скидкой можно купить набор из двух игр: Far Cry 5 и Far Cry New Dawn Deluxe Edition. Если ранее он был доступен за 3 749 рублей, то сейчас предлагается за 749 рублей.
Стоимость Far Cry 4, в рамках акции, упала с 1 249 рублей до 374 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Сама акция завершится 17 января.