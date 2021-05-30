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Игры серии Far Cry продаются с большими скидками
До 85%
Сервис цифровой дистрибуции Steam вновь решил порадовать геймеров выгодной акцией. На этот раз в магазине игры популярной серии Far Cry продаются с большими скидками — вплоть до 85%.
Так, игры Far Cry New Dawn предлагается приобрести со скидкой -75%. Напомним, что в обычное время ее продают за 1 875 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 468.
С 85% скидкой, в свою очередь, можно купить Far Cry 5. Ранее ее продавали за 2 499 рублей, тогда как сейчас она доступна всего за 374 рубля. А за 833 рубля можно купить сразу комплект Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle.
Far Cry 4 доступен за 249 рублей вместо прежних 1 249, тогда как стоимость Far Cry 3 упала с 829 рублей до 124.
Ознакомиться с остальными играми серии, доступными со скидками, можно перейдя по этой ссылке.