Игры серии Far Cry продаются с большими скидками

С 85% скидкой, в свою очередь, можно купить Far Cry 5. Ранее ее продавали за 2 499 рублей, тогда как сейчас она доступна всего за 374 рубля. А за 833 рубля можно купить сразу комплект Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle.