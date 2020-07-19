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Игры серии Far Cry продаются со скидками до 85%
От пятой до первой части
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, которая придется по нраву всем любителям Far Cry. Так, в онлайн-магазине игры данной серии продаются со скидками до 85%.
Так, всего с 85% скидкой можно приобрести Far Cry 5. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1999 рублей, тогда как сейчас он доступен всего за 299 рублей.
В то же время, Far Cry New Dawn можно ухватить за 462 рубля вместо прежних 1849 рублей.
Всего за 149 рублей вместо прежних 999 рублей, в свою очередь, предлагается Far Cry 3.
За 179 рублей вместо прежних 599 рублей можно загрузить Far Cry.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.