Игры серии Hitman распродают со скидками

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Игры серии Hitman распродают со скидкамиДо 29 июня
Нескольким ранее мы писали о распродаже игр издателя 2K, в числе которых Borderlands и Mafia. Помимо них цифровой магазин Humble Bundle распродает и шутеры серии Hitman.
Так, Hitman 2: Silent Assassin отдают с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл стоит 648 рублей, тогда как сейчас он доступен за 162 рубля.
Hitman - Game of The Year Edition, в свою очередь, можно также ухватить с 75% скидкой — за 1 081 рубль вместо прежних 4 326.
На 80% упала стоимость Hitman 2. Если ранее шутер продавали за 4 326 рублей, то сейчас его можно купить за 865.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Воспользоваться предложением можно вплоть до завтрашнего дня.