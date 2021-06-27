Игры серии Hitman распродают со скидками

Так, Hitman 2: Silent Assassin отдают с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл стоит 648 рублей, тогда как сейчас он доступен за 162 рубля.

Hitman - Game of The Year Edition, в свою очередь, можно также ухватить с 75% скидкой — за 1 081 рубль вместо прежних 4 326.

На 80% упала стоимость Hitman 2. Если ранее шутер продавали за 4 326 рублей, то сейчас его можно купить за 865.