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Игры серии Just Cause продаются со скидками до 90%
До 3 июня
Steam продолжает череду распродаж. На этот раз со скидками до 90% продаются игры серии Just Cause.
Так, первую часть тайтла можно ухватить с 87% скидкой, то есть всего за 20 рублей.
Just Cause 2, в свою очередь, предлагается со скидкой -90%. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 326 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 32 рубля.
С 81% скидкой предлагается набора JUST CAUSE COLLECTION. В его составе четыре части игры, а также более 20 DLC. Ранее он был доступен за 6 989 рублей, а сейчас продается за 1 339 рублей.
С 439 рублей до 65 упала стоимость Just Cause 3.
Ознакомиться со всем ассортиментом игр и дополнительного контента, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 3 июня.