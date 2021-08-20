Игры серии Middle-earth продаются с огромными скидками

Middle-earth: Shadow of War Expansion Pass, в свою очередь, доступна с 85% скидкой. Купить тайтл предлагается всего за 123 рубля вместо исходных 825.

На 75% упала в цене игра Middle-earth: Shadow of Mordor — с 249 рублей до 124.

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