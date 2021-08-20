Игры серии Middle-earth продаются с огромными скидками

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Игры серии Middle-earth продаются с огромными скидкамиДо 85%
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию. В ее рамках игры Middle-earth распродают со скидками до 85%.
Так, купить Middle-earth: Shadow of War можно со скидкой в 80%. Напомним, что в обычное время игру продают за 825 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 165.
Middle-earth: Shadow of War Expansion Pass, в свою очередь, доступна с 85% скидкой. Купить тайтл предлагается всего за 123 рубля вместо исходных 825.
На 75% упала в цене игра Middle-earth: Shadow of Mordor — с 249 рублей до 124.
Продлится данная акция до 23 августа. Посмотреть все игры, которые доступны в ее рамках со скидками, можно перейдя по этой ссылке.