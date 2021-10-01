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Игры серий Mortal Kombat, Hitman и Batman продают со скидками до -85%До 4 октября
Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил о выходных издателя WB Games. Это означает снижение цен до -80% на такие популярные игры, как Mortal Kombat, Hitman и Batman.
С 80% скидкой можно ухватить Batman: Arkham Knight. Напомним, что в обычное время игру продают за 899 рублей, тогда как сейчас она доступна за 179.
На 75%, в свою очередь, подешевел хитовый файтинг Mortal Kombat 11. Его стоимость упала с 1 035 рублей до 258.
С 85% скидкой можно приобрести целый набор экшена Hitman 2 – Standard Edition. В его состав вошла сама игра и 7 DLC. Ранее данный набор продавался за 1 445 рублей, тогда как сейчас — за 215.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в акции, можно перейдя по этой ссылке. Продлится распродажа до 4 октября.