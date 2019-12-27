Игры
Сегодня 12:29
Игры серий Quake, Fallout и Doom распродают с огромными скидками
Акция закончится через шесть дней
Череда новогодних акций коснулась и сервиса цифровой дистрибуции GOG, который запустил распродажу сразу нескольких игр популярных серий Quake, Fallout и Doom.
Так, всего за 129 рублей ( 70% скидка) можно приобрести Fallout 3: Game of the Year Edition. Кроме того, за 199 рублей вместо 649 рублей можно ухватить вторую и первую часть знаменитой игры Fallout.
70% скидка также коснулась переиздания Doom 3, которое можно приобрести всего за 129 рублей вместо 429 рублей.
За 129 рублей доступен шутер Quake 4, который раньше стоил порядка 429 рублей.
Отметим, что данное предложение является временным и закончится уже через шесть дней. Ознакомится с полным списком игр по специальной цене можно по ссылке.