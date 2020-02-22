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Игры серии South Park продаются с 90% скидками
Акция продлится до 24 февраля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, которая придется по нраву всем любителям популярного американского мультсериала South Park. Так, в рамках специального предложения, игры серии South Park продаются с 90% скидками.
Таким образом геймеры могут приобрести South Park: The Fractured But Whole, которая, к слову, в обычное время доступна за 1999 рублей, всего за 199 рублей.
В то же время South Park: The Stick of Truth продается всего за 149 рублей, вместо прежних 1499 рублей.
Кроме того, 91% скидка коснулась комплекта, состоящего из South Park : The Stick of Truth The Fractured but Whole. Так, если раньше его можно было приобрести за 3498 рублей, то сейчас он доступен всего за 314 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр и дополнений, которые участвуют в акции, можно по ссылке. Отметим, что акция заканчивается 24 февраля.