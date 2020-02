Игры серии South Park продаются с 90% скидками

Кроме того, 91% скидка коснулась комплекта, состоящего из South Park : The Stick of Truth The Fractured but Whole. Так, если раньше его можно было приобрести за 3498 рублей, то сейчас он доступен всего за 314 рублей.

Ознакомиться с полным ассортиментом игр и дополнений, которые участвуют в акции, можно по ссылке. Отметим, что акция заканчивается 24 февраля.