Игры серии "Ведьмак" продаются с большими скидками

Так, с 85% скидкой предлагается приобрести издание The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition. Напомним, что в обычное время его продают за 1 473 рублей, тогда как сейчас оно доступно за 221 рубль.

Стоимость The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut, в свою очередь, упала с 736 рублей до 110 рублей.

В то же время, The Witcher 3: Wild Hunt можно купить за 884 рублей вместо прежних 2 948 рублей.

Ознакомиться со всеми играми и дополнениями, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Завершится акция 28 января.