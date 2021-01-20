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Сегодня 17:07
Игры серии "Ведьмак" продаются с большими скидками
Скидки до 85%
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил очередную распродажу. В ее рамках игры популярной серии “Ведьмак” продаются с большими скидками - до 85%.
Так, с 85% скидкой предлагается приобрести издание The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition. Напомним, что в обычное время его продают за 1 473 рублей, тогда как сейчас оно доступно за 221 рубль.
Стоимость The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut, в свою очередь, упала с 736 рублей до 110 рублей.
В то же время, The Witcher 3: Wild Hunt можно купить за 884 рублей вместо прежних 2 948 рублей.
Ознакомиться со всеми играми и дополнениями, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Завершится акция 28 января.