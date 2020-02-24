Игры серии "Ведьмак" продаются со скидками до 84%

Так, если раньше стоимость ”Ведьмак 2: Убийцы королей” составляла порядка 419 рублей, то с 84% скидкой ее цена упала до 69 рублей.

Кроме того, онлайн магазин также снизил стоимость дополнения“Ведьмак 3: Дикая Охота” до 369 рублей. Напомним, что в обычное время игра продается за 1199 рублей. “Ведьмак 3: Дикая Охота - Кровь и Вино”, в свою очередь, доступно всего за 319 рублей.

С 70% скидкой можно ухватить “Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года”. Напомним, что в обычное время стоимость игры составляла порядка 1499 рублей, тогда как сейчас с учетом скидки ее можно загрузить всего за 450 рублей.