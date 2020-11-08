Игры серии Warhammer продаются с большими скидками

Так, тайтл Warhammer 40,000: Dawn of War II можно приобрести за 389 рублей. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 556 рублей.

Игра Warhammer 40,000: Dawn of War III, в свою очередь, доступна за 778 рублей вместо прежних 3 113 рублей.