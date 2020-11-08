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Игры серии Warhammer продаются с большими скидками
До 12 ноября
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую акцию, в рамках которой игры популярной серии Warhammer продаются с большими скидками.
Так, тайтл Warhammer 40,000: Dawn of War II можно приобрести за 389 рублей. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 556 рублей.
Игра Warhammer 40,000: Dawn of War III, в свою очередь, доступна за 778 рублей вместо прежних 3 113 рублей.
Также в распродаже можно встретить Warhammer: Vermintide 2. Стоимость этого тайтла упала с 515 рублей до 128 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, продающимися по сниженной цене, можно по этой ссылке. Купить игры серии Warhammer со скидками можно будет еще четыре дня.