Игры-симуляторы всадников Апокалипсиса Darksiders упали в цене

Так, с 85% скидкой можно ухватить Darksiders Warmastered Edition. В обычное время игру продавали за 299 рублей, тогда как сейчас отдают всего за 59.

Издание Darksiders 2 Deathinitive Edition, в свою очередь, продается за 139 рублей вместо исходных 699.

На 80% упала в цене и третья часть игры. Напомним, что ранее ее можно было ухватить за 1999 рублей, а сейчас она доступна всего за 399.

Купить можно не только игры серии, но и дополнительный контент. Ознакомиться со всеми позициями со скидками можно перейдя по этой ссылке.