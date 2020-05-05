Игры
Сегодня 16:11
Игры вселенной Warhammer продаются со скидками до 80%
Акция продлится до 7 мая
В последнее время цифровой магазин Humble bundle щедр на различные акции и распродажи. Напомним, что нескольким ранее мы писали о распродаже тайтлов создателей легендарной серии игр Metal Gear. Однако и это еще не всего, в сервисе со скидками до 80% продаются и игры вселенной Warhammer.
Так, если ранее издание Vermintide 2 - Collector's Edition продавалось за 3385 рублей, то в рамках распродажи его можно приобрести всего за 846.
А игру Warhammer: Chaosbane Magnus Edition, которая ранее была доступна за 1699 рублей, сейчас можно ухватить за 679.
Кроме того, за 676 рублей, вместо прежних 1128, можно также купить Warhammer 40,000: Gladius.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.