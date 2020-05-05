Игры вселенной Warhammer продаются со скидками до 80%

В последнее время цифровой магазин Humble bundle щедр на различные акции и распродажи. Напомним, что нескольким ранее мы писали о распродаже тайтлов создателей легендарной серии игр Metal Gear. Однако и это еще не всего, в сервисе со скидками до 80% продаются и игры вселенной Warhammer.