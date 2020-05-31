Игры знаменитой серии Worms продаются со скидками до 80%

Так, если ранее FullHD ремастер Worms World Party продавался за 349 рублей, то сейчас его можно ухватить 87 рублей. А всего за 69 рублей вместо прежних 349 можно приобрести Worms Armageddon.

65 рублей, в рамках данной распродажи, составляет стоимость Worms Ultimate Mayhem. Напомним, что в обычное время тайто можно приобрести за 329.

Кроме того, с 82% скидкой можно загрузить целый набор Worms Collection.

Однако стоит отметить, что акция является временной и закончится она уже 4 июня. Ознакомиться со всеми играми, участвующими в данной распродаже, можно по этой ссылке.