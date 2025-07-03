ИИ-функции от AMD выведут графику на PlayStation 6 на новый уровень

Главная цель Amethyst — разработка решений для улучшения качества графики в играх для консоли PlayStation 6. В проект входят работы по проектированию архитектуры для машинного обучения и созданию высококачественных нейросетей. Вместе с этим в планы входит реализация проекта на ближайшие годы, в том числе поддержка FSR 4 на PS5 Pro в 2026 году.

Полный потенциал совместных разработок будет реализован в PlayStation 6. Проект находится на начальном этапе, но, как сообщает портал PlayStation LifeStyle, обладает огромным потенциалом для игровой индустрии.