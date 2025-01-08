ИИ-напарника от NVIDIA добавят в популярную королевскую битву PUBG

Новый напарник, названный PUBG Ally, сможет воспринимать, планировать и действовать как реальный игрок, предоставляя уникальный игровой опыт.

Ally будет помогать игрокам находить лут, управлять транспортом, давать стратегические рекомендации и сражаться с противниками.

Благодаря малым языковым моделям (SLM), персонаж понимает игровую терминологию, слышит аудиосигналы и анализирует окружающую среду для более реалистичного поведения.

Кроме PUBG, NPC на основе ACE появятся в других играх. Naraka: Bladepoint получит ИИ-напарников в 2025 году, а в симуляторе жизни inZOI от Krafton CPC будут взаимодействовать с игроками в роли «умных помощников».

NVIDIA обещает, что такие персонажи смогут адаптироваться под стиль игры и действовать как настоящие союзники или враги.