ИИ создал русскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2

До этого в игре были доступны только английская и украинская озвучки, что вызвало недовольство русскоязычных игроков.

Выпущенная версия пока не идеальна: отсутствует перевод кат-сцен, некоторые реплики могут прерываться, а у голосов в рации иногда пропадает эффект помех. Однако разработчики обещают устранить эти недостатки в будущих обновлениях.

Чтобы установить озвучку, нужно загрузить файлы и поместить их в папку Stalker2\Content\Paks~mods, а в настройках игры выбрать украинский язык.

Проект обещает быть полезным для игроков, желающих полного погружения в атмосферу игры на русском языке.