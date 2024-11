ИИ-улучшатели графики AMD и NVIDIA оказались лучше Sony PSSR даже в легендарном PlayStation-эксклюзиве

Японцам явно стоит стараться больше

В обновленной версии The Last of Us Part 1 на PlayStation 5 Pro технология масштабирования PSSR показала себя достойно, но не смогла превзойти решения AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS в ряде сценариев.