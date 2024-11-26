ИИ-улучшатели графики AMD и NVIDIA оказались лучше Sony PSSR даже в легендарном PlayStation-эксклюзиве

Digital Foundry провела сравнение между PSSR, используемой в PS5 Pro, и конкурентами на ПК, используя аналогичные графические настройки.

Результаты демонстрируют, что PSSR справляется лучше AMD FSR 2 при движении камеры, уменьшая проблемы с листвой и геометрией. Однако у технологии от Sony наблюдаются шумы, которых нет у FSR 2, а неподвижная картинка у AMD выглядит четче и стабильнее.

NVIDIA DLSS, как и в других играх, снова продемонстрировала превосходство. Эта технология обеспечивает безупречное качество изображения как в статике, так и в динамике, даже в режиме производительности.

Тем не менее, PSSR смогла сохранить больше деталей в движении, показывая потенциал для дальнейшего развития.