ИИ-улучшатели графики AMD и NVIDIA оказались лучше Sony PSSR даже в легендарном PlayStation-эксклюзиве

Опубликовано 26 ноября 2024, 08:431 мин.
ИИ-улучшатели графики AMD и NVIDIA оказались лучше Sony PSSR даже в легендарном PlayStation-эксклюзивеЯпонцам явно стоит стараться больше
В обновленной версии The Last of Us Part 1 на PlayStation 5 Pro технология масштабирования PSSR показала себя достойно, но не смогла превзойти решения AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS в ряде сценариев.
Digital Foundry провела сравнение между PSSR, используемой в PS5 Pro, и конкурентами на ПК, используя аналогичные графические настройки.
Результаты демонстрируют, что PSSR справляется лучше AMD FSR 2 при движении камеры, уменьшая проблемы с листвой и геометрией. Однако у технологии от Sony наблюдаются шумы, которых нет у FSR 2, а неподвижная картинка у AMD выглядит четче и стабильнее.
NVIDIA DLSS, как и в других играх, снова продемонстрировала превосходство. Эта технология обеспечивает безупречное качество изображения как в статике, так и в динамике, даже в режиме производительности.
Тем не менее, PSSR смогла сохранить больше деталей в движении, показывая потенциал для дальнейшего развития.