Игры
21:07, 04 июля 2023
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ИИ вернул официальный русский язык в трейлер дополнения для Cyberpunk 2077

До чего техника дошла!

Ещё несколько лет назад CD Projekt RED объявила, что новое дополнение для Cyberpunk 2077 не будет содержать русскую озвучку из-за «сложностей в сотрудничестве с российскими резидентами».

Однако энтузиаст продемонстрировал, что эту проблему можно преодолеть при помощи нейросетей.

На YouTube-канале stAlker был опубликован трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, полностью озвученный на русском языке. Для этого он воспользовался помощью искусственного интеллекта, который использовал оригинальные голоса российских актёров дубляжа.

Удивительно, что результат работы ИИ настолько качественный, что с первого раза даже сложно понять, что это ненастоящая озвучка.

При этом автор проекта отметил, что перевод требовал значительных временных и энергетических затрат. В связи с этим он не планирует полностью переводить игру на русский язык таким методом.

Источник:YouTube
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