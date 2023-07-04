ИИ вернул официальный русский язык в трейлер дополнения для Cyberpunk 2077

Однако энтузиаст продемонстрировал, что эту проблему можно преодолеть при помощи нейросетей.

На YouTube-канале stAlker был опубликован трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, полностью озвученный на русском языке. Для этого он воспользовался помощью искусственного интеллекта, который использовал оригинальные голоса российских актёров дубляжа.

Удивительно, что результат работы ИИ настолько качественный, что с первого раза даже сложно понять, что это ненастоящая озвучка.

При этом автор проекта отметил, что перевод требовал значительных временных и энергетических затрат. В связи с этим он не планирует полностью переводить игру на русский язык таким методом.