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Игры
Опубликовано 05 июня 2024, 10:17
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IKEA откроет оплачиваемые вакансии в своем первом виртуальном магазине в Roblox

Вот она, работа будущего
IKEA объявила о запуске своего первого виртуального магазина в метавселенной Roblox.
IKEA откроет оплачиваемые вакансии в своем первом виртуальном магазине в Roblox
© IKEA

Виртуальный мир под названием «The Co-Worker Game» откроется 24 июня и позволит игрокам ощутить себя сотрудниками IKEA.

Пользователи смогут исследовать виртуальные шоурумы, работать в знаменитом шведском продуктовом магазине и бистро, а также помогать клиентам.

Особенность проекта заключается в том, что IKEA предлагает ограниченное количество оплачиваемых виртуальных рабочих мест.

Заявки на эти позиции принимаются с 3 по 16 июня. Успешные кандидаты смогут пройти виртуальные собеседования и получить оплату за работу в игре по ставке сотрудников IKEA.

Разработчики обещают, что опыт работы в виртуальном магазине будет максимально приближен к реальной работе в IKEA. Игроки смогут менять роли и департаменты, демонстрируя свои навыки и стремясь к карьерному росту.

Источник:IKEA
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Roblox