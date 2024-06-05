IKEA откроет оплачиваемые вакансии в своем первом виртуальном магазине в Roblox

Виртуальный мир под названием «The Co-Worker Game» откроется 24 июня и позволит игрокам ощутить себя сотрудниками IKEA.

Пользователи смогут исследовать виртуальные шоурумы, работать в знаменитом шведском продуктовом магазине и бистро, а также помогать клиентам.

Особенность проекта заключается в том, что IKEA предлагает ограниченное количество оплачиваемых виртуальных рабочих мест.

Заявки на эти позиции принимаются с 3 по 16 июня. Успешные кандидаты смогут пройти виртуальные собеседования и получить оплату за работу в игре по ставке сотрудников IKEA.

Разработчики обещают, что опыт работы в виртуальном магазине будет максимально приближен к реальной работе в IKEA. Игроки смогут менять роли и департаменты, демонстрируя свои навыки и стремясь к карьерному росту.